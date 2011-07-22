Янукович привітав хліборобів Харківщини з намолотом першого мільйона зерна
07:54, 22 липня 2011Харьків
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«Дякую за наполегливу щоденну працю»
Харків. 22 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав хліборобів Харківщини з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Щиро вітаю вас із намолотом першого мільйона тонн зерна. Дякую за наполегливу щоденну працю, відданість хліборобській справі і любов до рідної землі», – йдеться у вітанні Президента.
В.ЯНУКОВИЧ побажав аграріям Харківщини і їхнім родинам міцного здоров`я, щастя, добробуту та нових трудових звершень на благо України.
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