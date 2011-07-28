Українські компанії запрошують до Ірану

Харків. 28 липня. УНІАН. Українські компанії можуть брати участь у модернізації металургійного комбінату в Ісфагані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході зустрічі керівництва Харківської області та офіційної делегації Ісламської Республіки Іран у Харкові сказав Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ.

Він відзначив, що в найближчі два роки на металургійному комбінаті в Ісфагані планується модернізувати і розширити виробничі можливості, збільшивши випуск продукції до 20 млн. тонн на рік. Для цього може знадобитися допомога, у тому числі й українських фахівців.

«Що стосується співпраці з Ісфаганськой провінцією та іншими регіонами країни, у тому числі і з Харківською областю, то планується протягом двох подальших років збільшити обсяг виробництва Ісфаганського металургійного комбінату з 12 млн. тонн до 20 млн. тонн. У цих та інших проектах могли б брати участь підприємства Харківської області, Донецької області та інших регіонів України», - сказав посол.

У ході зустрічі А.ГАСЕМІ-АЛІ-АБАДІ також зазначив, що, окрім співпраці в галузі великого промислового будівництва, Іран зацікавлений у розширенні зв`язків з Україною в галузі авіабудування та будівництва метро.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКИН підкреслив, що в Харкові є підприємства, які «володіють унікальними технологіями у галузі промислового будівництва». Він зазначив, що в цій галузі співпраці Іран і Україна могли б досягти значних успіхів.