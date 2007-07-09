Харків. 9 липня. УНІАН. У Харкові відкрилася виставка робіт українських художників-емігрантів «Українська муза зарубіжжя», на якій представлено близько 100 живописних, графічних і скульптурних робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана, даний проект реалізовано спільно Фондом і Харківським художнім музеєм. Виставка проходить в харківській галереї «АВЕК», більшість робіт в Україні експонуються вперше.

Організатори виставки відзначають, що мета проекту - познайомити широку громадськість з українськими художниками, що працювали і працюють в різних країнах світу, сприяти поверненню їх творів на рідну землю.

Представлені в експозиції роботи різноманітні за жанрами і напрямами, але об`єднані спільним мотивом – любов`ю авторів до України, духовний зв`язок з якою не ніколи уривався.

Зокрема, відвідувачі виставки можуть познайомитися з роботами Василя КРІЧЕВСЬКОГО, Сергія ЩЕРБАКОВА, Григорія ШУРИГІ, Марка НОВОСЕЛЬСЬКОГО, Івана ДЕНИСЕНКА, Міртали ПИЛИПЕНКО-КАРДИНАЛОВСЬКОЇ, Віри ДРАЖЕВСЬКОЇ (ДРАЖКО), Алли ІОГАНСЕН (ГЕРБУТ-ГЕЙБОВІЧ), Тетяни БУЛАВІЦЬКОЇ-СЕНКЕВИЧ, Еми АНДІЄВСЬКОЇ, Темістокля ВІРСТИ, Аркадії ОЛЕНСЬКОЇ-ПЕТРИШИН.

На думку фахівців, найбільший інтерес становлять унікальні роботи члена Королівської Канадської академії мистецтв, видатного скульптора ХХ століття Лео МОЛА (Леоніда МОЛОЖАНИНА). У галереї експонуються чотири бронзові скульптури, що відображають основні напрями творчості майстра.

В відкритті виставки взяла участь поетеса і прозаїк, художниця Е.АНДІЄВСКА, яка проживає в Німеччині.

Виставка «Українська муза зарубіжжя» стала результатом багаторічної і копіткої праці співробітників Харківського художнього музею, державних установ, міжнародних організацій, української діаспори. В експозиції представлена тільки частина тієї культурної спадщини, яку ще належить повернути в Україну.

У повідомленні підкреслюється, що Фонд О.Фельдмана має намір цьому сприяти. Так, Фонд ініціював нову програму «Надбання», одним із головних завдань якої є повернення культурних цінностей в Україну, а також ознайомлення української громадськості з шедеврами з приватних колекцій – як зарубіжних, так і вітчизняних. Першим кроком реалізації цієї програми стала міжнародна виставка «Шагал та інші», яка з великим успіхом пройшла весною цього року в Харкові. При цьому Фонд вже викупив усі твори, надані для виставки іноземними колекціонерами. Частина з них будуть подаровані музеям України, а інші ляжуться в основу експозиції Музею приватних колекцій, який О.ФЕЛЬДМАН збирається створити в Харкові.

Логічним продовженням виставок «Шагал та інші» і «Українська муза зарубіжжя» стане міжнародний проект «Україна – Париж – Україна». У його рамках Фонд О.Фельдмана планує провести в Україні й у Франції виставки, на яких демонструватимуться роботи майстрів «Паризької школи» – уродженців України. Всі вони теж назавжди залишаться в нашій країні.