Харків. 25 серпня. УНІАН. На Харківщині згвалтовано і вбито 16-річну школярку – ученицю 11-го класу Просянівської середньої школи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло дівчини було знайдене близько 7.30 ранку 21 серпня біля будинку на одній з вулиць райцентру Нова Водолага.За даними міліції, дівчина на вихідні приїхала до бабусі. Разом з подругами проводила час у місцевому кафе, на ранок вони розійшлися. Встановлено, що дівчина була згвалтована і вбита.

За фактом порушено кримінальну справу. Триває розслідування.