Агрофірма незаконно засіяла 500 гектарів землі

Харків. 24 серпня. УНІАН. На Харківщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб приватного сільськогосподарського підприємства, які незаконно засіяли понад 500 гектарів землі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, встановлено, що внаслідок такий дій посадовців було пошкоджено родючий шар ґрунту, державі завдано збитків на суму понад 488 тис. грн.

Міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1ст.197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).