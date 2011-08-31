Уряд закупить медапаратуру харківського «Радміра»

Харків. 31 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України у 2012 році закупить медичну апаратуру у харківського підприємства «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань «Радмір».

Як передає кореспондент УНІАН, про це 30 серпня після відвідування харківського виробника медтехніки заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ви пережили найскладніший період у своїй історії, повірте, далі у вас дуже хороші перспективи. Безумовно, замовлення на 2012 рік у підприємства буде», - сказав М.АЗАРОВ.

У ході візиту на підприємство прем’єр-міністр оглянув найсучасніші зразки медичної техніки, яка виготовляється в Харкові із застосуванням нанотехнологій, зокрема новітній діагностичний апарат «Магнітерм».

Довідка УНІАН. ДП АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань «Радмір» - один з найбільших в Україні інститутів з виготовлення складної медичної техніки. В інституті виготовляють устаткування 10 найменувань (виробничі потужності «Радміра» дають змогу щорічно випускати устаткування на 200 млн. грн.). Лише 2010 року Міністерство охорони здоров`я закупило в НДІ «Радмір» продукції на 6,4 млн. грн. (16 апаратів для ультразвукової діагностики). Близько 70% продукції інституту експортується.

«Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань «Радмір» спільно з Національною академією наук України та Національним інститутом раку розробляє унікальну медтехніку із застосуванням нанотехнологій.