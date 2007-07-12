Харківська облрада проситиме обласні ради України запровадити програми розвитку російської мови

Харків. 12 липня. УНІАН. Харківська облрада має намір звернутися до обласних рад України з проханням підтримати запровадження і реалізацію програм розвитку російської мови на кшталт тієї, що була прийнята нещодавно на сесії Харківської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської облради, розміщеному на її офіційному веб-сайті.

Про ініціативу Харківської облради поінформував її голова Василь САЛИГІН на прес-конференції «Російська мова на Харківщині: нові акценти», яка пройшла в українському представництві Російського інформагентства «Новости», повідомляє прес-служба.

В.САЛИГІН поінформував представників ЗМІ, що 5 липня на пленарному засіданні XVI сесії Харківської облради була затверджена Програма розвитку і використання російської мови в Харківській області на 2007-20012 рр., яка включає комплекс конкретних заходів. За словами В.САЛИГІНА, розробка і затвердження Програми викликані різкою невідповідністю кількості людей, що вважають російську мову рідною і можливістю її використання.

На думку В.САЛИГІНА, «дана Програма органічно доповнює Програму розвитку української мови до 2010 року і є прикладом рівного і коректного ставлення до мов на території області».

Голова облради вважає, що «не можна допустити дискримінації російської мови на території, де 80% населення розмовляють російською мовою і близько 45% вважають її рідною». «Я за те, щоб наші діти вивчали поглиблено не тільки російську, але й англійську, німецьку, французьку, інші мови», - зазначив В.САЛИГІН.

Відповідаючи на запитання, чи готовий хтось у Росії підтримати Харківську облраду в питанні розвитку і захисту російської мови на Харківщині, В.САЛИГІН відзначив, що і Союз письменників Росії, і харків`яни, які проживають у Російській Федерації, вже пропонували свою допомогу. «Але ми вважаємо, що в області достатньо сил, щоб самим вирішити це питання, - підкреслив він. – І це не тільки за рахунок бюджетних коштів. Є благодійні і громадські організації, меценати. Ми не забиратимемо кошти, наприклад, в охорони здоров`я або інших соціальних напрямків. Ми знайдемо додаткові джерела фінансування».

Як повідомляв УНІАН, програмою розвитку та використання російської мови в Харківській області на 2007-2012рр., яка була прийнята на сесії облради 5 липня, передбачено виділяти на ці цілі по 400 тис. грн. щорічно. До кінця 2007 р., за півроку дії програми, на її заходи планується витратити 201 тис. грн.