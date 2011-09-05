Добкін і Чернов проїхалися трійкою на відкритті «Весілля в малинівці»

Харків. 5 вересня. УНІАН. У суботу, 3 вересня, в селі Малинівка Чугуївського району пройшов 7-й фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці - плюс».

Цього разу фестиваль зібрав понад 500 учасників із Харківської та Львівської областей, Російської Федерації, а також представників вірменської, азербайджанської, грузинської, грецької, єврейської і арабської національних общин, які демонстрували свої весільні традиції і звичаї.

Як повідомляє сайт Харківської облради, відкриваючи фестиваль, керівники області губернатор Михайло ДОБКІН та голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ під супровід оркестру проїхалися весільною кінною трійкою вулицями фестивального містечка, оглянули вироби народних умільців, побували на театралізованих виступах колективів художньої самодіяльності. Почесних гостей фестивалю частували національними стравами.

Під час урочистої церемонії відкриття обрядового дійства С.ЧЕРНОВ привітав усіх учасників і гостей із безумовним посиленням популярності фестивалю та розширенням географії його учасників. Він також зазначив, що продемонстровані сьогодні традиції і звичаї – «це і є та пам’ять, яка передається з покоління в покоління, і без якої не буває майбутнього в жодного народу».

С.ЧЕРНОВ також побажав довгого і щасливого подружнього життя чотирьом весільним парам, які по-справжньому одружилися на «Весіллі в Малинівці». Очільники області, району та народні депутати вручили молодятам весільні подарунки.

Також в рамках фестивалю пройшов футбольний турнір, працювали виставки народної творчості та фоторобіт, атракціони для дітей і дорослих; виставка-презентація населених пунктів Чугуївщини «Гарбузяче містечко», майданчики «Тещине подвір’я», «Покуть для молодят», «Баштан кума Сливи», «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Наприкінці фестивалю було визначено найкрасивішу та найвправнішу господиню, яку назвали «Слобожанською Ярунею», а переможець у конкурсі «Богатир Чугуївщини» отримав почесне звання «Малинівський жених». Завершилилося свято гала-концертом і дискотекою, дискотекою 80-х, а також та феєрверком.

Фото сайту Харківської облради