У Харкові розпочав засідання антикорупційний комітет

Харків. 21 вересня. УНІАН. В обласнй держадміністрації розпочалося засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету під головуванням губернатора Михайла Добкіна.

В ході засідання буде розглянуто питання дотримання законодавства України у сфері земельних відносин, повідомляє сайт ОДА.

В засіданні беруть участь Харківській міській голова Геннадій Кернес, заступники голови Харківської облдержадміністрації, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, члени регіонального антикорупційного комітету, депутати обласної ради, голови районних державних адміністрацій, начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники територіальних органів міністерств та відомств України в Харківській області, керівники районних та міських та районних органів Держкомзему, а також представники засобів масової інформації.