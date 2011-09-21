Інноваційний розвиток є пріоритетним для України - Сапронов

Харків. 21 вересня. УНІАН. Інноваційний розвиток є пріоритетним для України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так прокоментував деякі положення проекту державного бюджету України на 2012 рік заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його словами, на фінансування інноваційно-інвестиційних програм на наступний рік

уряд заклав у проекті держбюджету 17,3 млрд. грн.



Таким чином, сказав Ю.САПРОНОВ, «інноваційний розвиток національної економіки та всієї держави є пріоритетним напрямком».

Сьогодні, додав він, «Україні доводиться змагатися з країнами-конкурентами, що розвиваються швидкими темпами, тому у нас досить жорсткі часові рамки на виконання цього завдання».

На думку Ю.САПРОНОВА, «наука та наукові інноваційні високотехнологічні розробки повинні стати пріоритетом для держави, передумовою для ривка в соціально-економічному розвитку країни. Роль держави тут - виступити своєрідним модератором, налагодити конструктивний діалог між великим бізнесом і наукою, стимулювати бізнес інвестувати в інновації, тобто об`єднати науку і виробництво».