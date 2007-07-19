Держпром входить у двадцятку претендентів на місце в «7 чудесах України»

Харків. 19 липня. УНІАН. Будинок «Держпрому» сьогодні входить у двадцятку претендентів на місце в «7 чудесах України».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході рейтингового голосування, яке триває в Україні, за харківську перлину віддали свої голоси 2699 її симпатиків, що ставить «Держпром» на 16 місце у рейтингу.

Коментуючи процес, заступник начальника обласного управління містобудуванні і архітектури Юрій ФУРСОВ, сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що вважає «Держпром» «дуже гідною кандидатурою» на звання одного з семи чудес України.

«З точки зору інженера-будівельника ця споруда конструктивізму має обов’язково потрапити в «сімку», - сказав Ю.ФУРСОВ. «І не тому, - додав він, - що це один із символів мого Харкова, а тому, що це надзвичайно серйозна споруда як із точки зору обсягу, масштабу, так і з точки зору зовнішнього сприйняття».

Якби голосування завершилося сьогодні, то Сімка чудес України виглядала б так:

1. Заповідник «Кам’янець»

2. Софіївка

3. Музей «Писанка»

4. Хортиця

5. Києво-Печерська лавра

6. Лівадійський палац

7. Одеський оперний театр