Дострокові вибори підтримує кожен третій харків’янин

Харків. 20 липня. УНІАН. Ідею проведення дострокових парламентських виборів сьогодні у Харківській області підтримують 35,3% виборців.

За даними опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології АПНУ, в цілому по Україні проведення дострокових парламентських виборів підтримують: у західних регіонах - 65,4%, у центральних регіонах - 50,6%, у південних - 35%, у східних - 26,5%.

Дані по областях:

у Львівській області – 80,2%

у Тернопільській області – 73,4%,

у Волинській області – 64,8%

в Івано-Франківській області – 60,6%

у Харківській області – 35,3%

у Дніпропетровській області – 28,4%

у Запорізькій області – 25%

у Донецькій області – 24%

у Луганській області – 19,2%

у Миколаївській області – 17,8%

в АР Крим - 29,4%

у Києві – 59,3%

у Севстополі – 35,3%.

За даними опитування, число прихильників проведення позачергових парламентських виборів у Верховну раду зросте: у квітні «за» висловилися 38,8% опитаних Інститутом соціальної й політичної психології АПН України, у червні – 43,2%. Частка українців, які не вважають проведення позачергових виборів необхідним, скоротилася на 7,9%.

Опитування проводилося Інститутом соціальної й політичної психології АПН України 14-25 червня 2007 р., у рамках проекту Українського благодійного фонду «Українська скарбниця». Опитано 27 тисяч респондентів в АР Крим, у всіх областях України, містах Києві й Севастополі. Опитуванням охоплено 724 населених пунктів, з них 337 - міські, 387 - сільські. Опитування проводилося по квотній вибірці, що презентує населення у віці від 18 років і більше.