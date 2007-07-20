Сьогодні у Харкові – до плюс 32

Харків. 20 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові спека – в середині дня стовпчик термометра підніметься до плюс 32.

Як повідомляють місцеві синоптики, очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 3-6 м/сек. Температура 30-32. Тиск – 746-748 мм рт. ст. Вологість повітря – 19-24%.

Як передає кореспондент УНІАН, за розпорядженням Держслужби автошляхів України та Департаменту ДАІ МВСУ, для уникнення руйнувань та деформацій покриття шляхів рух важкого транспорту, маса якого перевищує 24 т і навантаженням на вісь 7 т, на трасах загального користування буде обмежуватися.