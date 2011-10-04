На Харківщині розірвало газогін високого тиску

Харків. 4 жовтня. УНІАН. На Харківщині внаслідок проведення земельних робіт сталася аварія на газогоні високого тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління МНС України в Харківській області.

Прорив газогону діаметром 108 мм стався 3 жовтня близько 9.55 на ділянці від села Соснівка до села Березівка, що в Красноградському районі. На момент аварії тиск газопроводу становив 4 атмосфери.

Аварія сталася внаслідок проведення робіт фірмою «Інтер-Актив», працівники якої екскаватором відшукували водопровідну мережу. Без газопостачання залишилися 321 абонент та Березівська школи.

На ліквідації пориву газогону були задіяні дві аварійні бригади та одна бригада слюсарів Красноградської філії ПАТ «Харківгаз». Аварійні роботи з ремонту газогону розпочалися 13.23 хвилини. Газопостачання абонентів поновлено о 17.00.