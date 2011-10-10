Добкін вимагає розрахунків за оренду землі

Харків. 11 жовтня. УНІАН. До 1 листопада господарства області повинні повністю розрахуватися за оренду земельних та майнових паїв.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми «Зворотний зв`язок» обласного радіо заявив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Я не розумію, які можуть бути причини для затримки виплати оренди. Урожай нинішнього року дозволяв повністю виплатити оренду ще місяць тому. Тому перше листопада - дата, коли 100-відсотково в Харківській області повинні будуть розрахуватися».

За інформацією губернатора, станом на сьогоднішній день рівень розрахунків становить понад 70% з оренди землі і більше 50% - з оренди майна. Причому, є райони, де розрахунок 100%, а є - де 30%.

«Глави РДА також несуть відповідальність за те, що відбувається у них в районах, це гроші, які люди повинні отримати безапеляційно. Для цього сьогодні є всі умови», - заявив М.ДОБКІН.