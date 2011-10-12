Добкін прокоментував вирок Тимошенко

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН прокоментував журналістам вирок, винесений Печерським судом колишньому прем’єр-міністру України, лідерові БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

«Рано или поздно в этом государстве все свыкнутся с тем, что решения суда не комментируются, а исполняются», - передає слова губернатора інформагентство SQ.

«Существует апелляция, и тот, кто не согласен с решением суда, может его оспорить в суде высшей инстанции, например, в Верховном суде. Кроме того, мы должны привыкнуть к тому, что есть необратимость наказания: любого человека, совершившего преступление, независимо от его должности и влияния, как и любого рядового человека, могут приговорить к наказанию. Но я сейчас говорю не о приговоре Ю.Тимошенко, а о ситуации вообще», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом 3 років.