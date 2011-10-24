Маркевич не проти вважати перемогу над Шахтарем історичною

08:01, 24 жовтня 2011
Харьків
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«Рівень гри був дуже високим»

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич провів прес- конференцію після матчу в Донецьку з Шахтарем, який завершився з рахунком 2:1 на користь харківян.

- Гра дуже бойова. Багато було боротьби. Була максимальна самовіддача з обох сторін. Ми трохи підсіли в кінці. Тайсон попросив заміну... Плюс, у четвер ми провели непростий матч у Швеції і всю ніч летіли. Наприкінці не вистачило сил деяким гравцям. Я це відчував. Але все закінчилося добре. Могли пропустити наприкінці за рахунку 1:2. А міг і Крістальдо забити третій м`яч. Рівень гри був дуже високим. Грали команди, які по праву займають місце в першій трійці.

Головний тренер ФК Металіст Мирон Маркевич

З чим був пов`язаний вихід на поле Валяєва?

Ми повинні рахувати українців. У Девіча була картка, і він багато часу пропустив, але півтора тайму він непогано виглядав. Але пізніше я побачив, що він трохи підсів.

Цю перемогу можна назвати історичною?

Враховуючи, що виграли вперше, а я працюю 7 років... Можливо, і можна назвати... Ми програвали і на останніх хвилинах раніше, всяке бувало. Але сьогодні наприкінці десь і нам пощастило. Це футбол.

Вихід Девіча на старті викликаний необхідністю дотримання ліміту?

Девіч і Крістальдо - два рівноцінних форварда. Хоча, Девіч частіше і вдаліше виходить на заміну... Але сьогодні, по-перше, ліміт, а по-друге, ми дали шанс Марко виявити себе.

Що ви сказали хлопцям у перерві, коли рахунок став 1:0?

Сказав, щоб не сідали назад, а грали як у другій половині тайму.

Після матчу з Чорноморцем ви сказали, що не думали про склад на кубковий матч. А зараз можете сказати?

Однозначно, цей склад не поїде. Поїдуть ті, хто не грав чи мало грав. Зараз це однозначно.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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