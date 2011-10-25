ДТП на Харківщині: загинула 44-річна жінка

Харків. 25 жовтня. На Харківщині внаслідок зіткнення автомобіля «Фольксваген» з трактором «МТЗ-80» загинула людина, ще троє отримали травми.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 24 жовтня близько 19.45 на автошляху Київ – Харків – Довжанський.

Внаслідок зіткнення на місці аварії загинула 44-річна пасажирка іномарки. 35-річний водій трактора та два пасажири автомобіля отримали травми різного ступеню тяжкості та бригадою швидкої медичної допомоги були госпіталізовані до лікарні.

Правоохоронці встановлюютьобставини ДТП.