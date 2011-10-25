Харківський машбуд збільшив обсяги випуску продукції

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У секторі машинобудування Харківської області спостерігається зростання обсягів промислової продукції.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

«За підсумками 9 місяців 2011 року спостерігається зростання обсягів виробництва промислової продукції на 10,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У машинобудуванні приріст промислової продукції щодо дев`яти місяців минулого року склав 17,9%», – сказав Ю.САПРОНОВ.

За його даними, в 2011 році підприємства і організації Харківської області здічнювали торгівлю зі 103 країнами світу.

Експортні поставки становлять 1181,1 млн. дол., що на третину більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Імпортні надходження збільшилися на 29,1% і становлять 1425,3 млн. дол.