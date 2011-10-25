Добкін: у Харкові може бути побудоване наземне метро

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Наземним методом у Харкові може бути побудована одна з гілок міського метрополітену.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН, підсумовуючи результати поїздки української делегації до столиці Обєднаних Арабськи Еміратів міста Дабаї для вивчення досвіду будівництва наземного метро.

За словами М.ДОБКІНА, у ході візиту була досягнута домовленість з однією з компаній-проектувальників Дубайського метрополітену про те, щоб її фахівці ознайомилися з планом розвитку метро Харкова і зробили висновок, чи існує можливість будувати частину маршрутів не звичним підземним способом, а пустити його по поверхні.

М.ДОБКІН повідомив, що сьогодні у Харкові можна розглядати будівництво наземним способом гілки метрополітену, яка з’єднає один з густонаселених районів південної частини міста з Міжнародним аеропортом «Харків» - маршрут пролягатиме так: район вулиці Одеської - проспект Гагаріна - аеропорт.

«Я бачу поки що єдине місце застосування дубайського досвіду - це будівництво метро від Одеської до аеропорту», - сказав М.ДОБКІН. - Це було б дуже зручно - люди з будь-якого кінця міста Харкова могли б дістатися безпосередньо до аеропорту, не наймаючи таксі, не створюючи пробок і не витрачаючи зайві гроші».

При цьому губернатор вказав на наявність певних проблем, від розв’язання яких залежатиме те, чи може бути реалізований такий проект.

«Якщо ми прийдемо до такого рішення, як будівництво метро на поверхні, потрібно буде вирішити ряд питань: як вберегти контактний провід та шляхи від снігу, від обмерзання, як зробити метро безпечним для інших учасників дорожнього руху, і як уникнути проблем з рухомим складом через різкий перепад температур. Різкий перепад при переході поїзда з теплого підземного тунелю в більш холодне навколишнє середовище негативно позначається на стані рухомого складу, і, в першу чергу, електроніки», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.