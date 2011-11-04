Результати 4-го туру групового раунду Ліги Європи

00:10, 04 листопада 2011
Харьків
0 0

30 листопада Металіст - Аустрія

Харків. 4 листопада. УНІАН. Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи

Група A

Рубін - Тоттенхем 1:0

Шемрок Роверс - ПАОК 1:3

Після чотирьох ігор: ПАОК - 8 очок, Тоттенхем - 7, Рубін - 7, Шемрок Роверс - 0

Наступні матчі 30 листопада: Тоттенхем - ПАОК, Рубін - Шемрок Роверс

Група B

Копенгаген - Ганновер 1:2

Ворскла - Стандард 1:3

Після чотирьох ігор: Ганновер - 8 очок, Стандард - 8, Копенгаген - 4, Ворскла - 1

Наступні матчі 30 листопада: Стандард - Ганновер, Ворскла - Копенгаген

Група C

ПСВ - Хапоель 3:3

Легія - Рапід 3:1

Після чотирьох ігор: ПСВ - 10 очок, Легія - 9, Рапід - 3, Хапоель - 1

Наступні матчі 30 листопада: Рапід - Хапоель, Легія - ПСВ

Група D

Васлуй - Спортинг 1:0

Лаціо - Цюріх 1:0

Після чотирьох ігор: Спортінг - 9 очок, Васлуй - 5, Лаціо - 5, Цюріх - 2

Наступні матчі 1 грудня: Васлуй - Лаціо, Спортинг - Цюрих

Група E

Бешикташ - Динамо 1:0

Маккабі - Сток Сіті - 1:2

Після чотирьох ігор: Сток Сіті - 10 очок, Бешикташ - 6, Динамо - 5, Маккабі - 1

Наступні матчі 1 грудня: Сток Сіті - Динамо, Маккабі - Бешикташ

Група F

ПСЖ - Слован 1:0

Зальцбург - Атлетік 0:1

Після чотирьох ігор: Атлетік - 10 очок, ПСЖ - 7, Зальцбург - 4, Слован - 1

Наступні матчі 1 грудня: Зальцбург - ПСЖ, Атлетік - Слован

Група G

Металіст - Мальме 3:1 (Тайсон 46, 56, Фініньо 90 - Ранеджі 66)

Аустрія - АЗ 2:2

Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0

Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ

Група H

Бірмінгем - Брюгге 2:2

Брага - Марібор 5:1

Після чотирьох ігор: Брюгге - 7 очок, Бірмінгем - 7, Брага - 7, Марібор - 1

Наступні матчі 30 листопада: Марібор - Брюгге, Брага - Бірмінгем

Група I

Селтік - Ренн 3:1

Атлетіко - Удінезе 4:0

Після чотирьох ігор: Удінезе - 7 очок, Атлетіко - 7, Селтік - 5, Ренн - 2

Наступні матчі 30 листопада: Ренн - Удінезе, Селтік - Атлетико

Група J

Шальке - АЕК Ларнака 0:0

Стяуа - Маккабі 4:2

Після чотирьох ігор: Шальке - 8 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 5, АЕК - 2

Наступні матчі 1 грудня: Шальке - Стяуа, АЕК - Маккабі

Група K

Фулхем - Вісла 4:1

Твенте - Оденсе 3:2

Після чотирьох ігор: Твенте - 10 очок, Фулхем - 7, Оденсе - 3, Вісла - 3

Наступні матчі 1 грудня: Твенте - Фулхем, Оденсе - Вісла

Група L

АЕК - Локомотив 1:3

Андерлехт - Штурм 3:0

Після чотирьох ігор: Андерлехт - 12 очок, Локомотив - 9, Штурм - 3, АЕК - 0

Наступні матчі 1 грудня: Локомотив - Штурм, АЕК - Андерлехт

На знімку: гравці Металіста дякують уболівальникам команди за підтримку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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