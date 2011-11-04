У заповіднику «Гора Крем’янець» влаштували автостоянку

Харків. 4 листопада. УНІАН. У Харківській області на території природно-заповідного фонду Комплексної пам’ятки природи «Гора Крем’янець» зафіксовано ряд порушень природоохоронного законодавства.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній екологічній інспекції в Харківській області, порушення були виявлені під час позапланової перевірки ДП «Ізюмське лісове господарство», на території якого розташована «Гора Крем’янець».

Екоінспектори виявили факт розрівняння ґрунту на земельній ділянці площею 3 тис. м2 та облаштування автостоянки на земельній ділянці площею 600 м2, що призвело до знищення лугового газону. Крім того, зафіксовано самовільне зайняття земельної ділянки під будівництво бесідки та складування дров.

Спеціалісти інспекції підрахували, що загальний збиток від незаконного використання земель природно-заповідного фонду складає 51,6 тис. грн.

Держекоінспекція звернулася до Ізюмського райвідділу УМВС України в Харківській області для встановлення осіб, причетних до вказаних порушень.