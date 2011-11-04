У Харкові двоє іноземців зґвалтували українку
10:41, 04 листопада 2011Харьків
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Триває слідство
Харків. 4 листопада. УНІАН. У Харкові під час оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох громадян однієї з сусідніх держав, віком 41 та 46 років за підозрою у зґвалтуванні.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затримані у Харкові в квартирі 30-річної безробітної місцевої жительки зґвалтували 24-річну українку.
Ведеться слідство.
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