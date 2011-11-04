Імпортозаміщення: Харківщина спрацювала на випередження

Харків. 4 листопада. УНІАН. Прийнявши програму імпортозаміщення в Харківській області, облдержадміністрація спрацювала на випередження.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник гбернатора Юрій САПРОНОВ.

«На сьогодні національна програма підтримки експорту і імпортозаміщення вже розроблена і внесена на розгляд Кабміну. За словами першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА, прийняття цього документа дозволить до 2015 року вийти на позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами на рівні близько 2 млрд. доларів. Україна імпортує продукцію машинобудування, хімічного і аграрного сектора», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що Харківська область «ще навесні прийняла програму імпортозаміщення та підтримки експортного потенціалу, яка спрямована на збільшення виробництва тієї продукції, яка вже випускається на Харківщині і яка є аналогом більш дорогої імпортної продукції, тобто ми спрацювали на випередження».