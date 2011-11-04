Маркевич на цей раз був спокійний

Харків. 4 листопада. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич вважає, що рахунок матчу 3:1 зі шведським Мальме цілком закономірний, хоча гра його команди дала привід для кількох критичних зауважень.

Свої коментарі тренер дав на прес-конференції за підсумками матчу 4-го туру групового раунду Ліги Європи.

- Важко ми грали у першому таймі, хоч й мали два 100% моменти. Довелося скорегувати склад, тому що не всі були здорові, і ми їх поберегли. Напевно, через це гра була не зовсім наша. У другому таймі команда перебудувалася і моментами показала дуже непоганий футбол. Рахунок 3:1 закономірний, хоча Мальме грамотно побудувало гру і не дало нам розгулятися.

Чи можна говорити, що у вас є два склади?

Ні, двох складів, на жаль, немає. Є гарні тили, але два склади - це круто. Є обойма з 16 футболістів, на яких можна сьогодні плокластися.

Соса і Хавьера поберегли для матчу з Динамо чи просто дали відпочити хлопцям?

Мікротравми... Що стосується Фініньо, то він вийшов у другому таймі. Я не планував його випускати. Ситуація підвела мене до цієї заміни. Соса буде готовий до матчу з Динамо, а Хавьер, на жаль, випав. Гадаю, до Луганська він одужає. В неділю грати він не буде, а там побачимо.

На минулій прес-конференції ви говорили про необхідність посилення складу українцями. Є вже кандидати?

Ми працюємо в цьому напрямі. Все залежить і від переговорів, які ми ведемо, і від фінансової сторони. Є в кожній команді хороші футболісти, які можуть нам допомогти, але на них, як правило, ціни не відповідають рівню цих футболістів.

У цьому матчі капітанську пов`язку отримав Папа. Який він у списку претендентів на цю позицію? І хто його призначив?

Він довго йшов до цього. Я так вирішив.

На 75-й хвилині Тайсон про щось спілкувався з лавкою - намагався втиснутися у ваші тактичні плани?

Він переживав за те, що ми так важко провели матч із Ворсклою, і вони всі, говоритимемо, дуже переживали за результат. Знову могло це повторитися за рахунку 2-1. Я сьогодні був спокійний, що ми виграємо. Двічі поспіль не мало так трапитися. Так якщо буває, то дуже рідко.

Він хотів бігти вперед і забивати?

Так, але я хотів поміняти його, чесно скажу. Не вийшло.

Класичний інтелігентний одяг на вас сьогодні, ніби на прийом до королеви зібралися... Дружина допомагала вибирати?

Вона, напевно, теж запитає, чому я був такий одягнений. Але вона була на футболі. Все під контролем (сміється).

Як вам відчувати те, що Металіст - єдина команда, яка набирає очки для України?

Я засмучений, що й Динамо, і Ворскла не набрали очки сьогодні. Оскільки для всіх це дуже важливо. Ми говоримо, що між собою ми «воюємо» і б`ємося до останнього, але коли йдуть єврокубки - ми за всіх переживаємо. Я бажаю і Шахтареві, і Динамо пройти далі. У Ворскли, звичайно, мало шансів...

У зв`язку з космічними цінами на українців - Папа не планує отримати українське громадянство?

Я ініціював це, коли був тренером збірної, щоб він прийняв українське громадянство, і щоби грав за збірну. Але це від нього залежить - я гадаю, що він би нам став у пригоді.

Прес-служба ФК «Металіст»



Фото Андрія КРАВЧЕНКА