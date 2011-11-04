Тренер Мальме прокоментував гру з Металістом

Харків. 4 листопада. УНІАН. Тренер шведського футбольного клубу Мальме Рікард Норлінг прокоментував на прес-конференції гру своєї команди у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи з Металістом, який завершився з рахунком 3:1 на користь харків’ян.

- Першу половину матчу ми провели добре, у нас були моменти. Девіч виходив один на один, і це був хороший шанс для Металіста, але в цілому ми провели хороший перший тайм. Другий тайм відповідно почався погано для нас, Металіст забив з гарного моменту, а наші гравці погано зіграли. У другому голі винні наші футболісти, позаяк харків`яни доклали мінімум зусиль для взяття воріт, аніж у першому випадку. Потім ми забили перший гол, що повернуло надію на гарний результат. А після цього у нас була можливість забити ще й зі штрафного. Ми її втратили, а потім пропустили й третій гол, що вбило гру.

У серпні приїжджав тренер збірної Швеції. Коли запитали, що він думає про Харків як місто, що готується до Євро-2012, він сказав що все чудово, лише дороги залишають бажати кращого. А яка ваша думка з цього приводу?

Дороги, звичайно, не дозволили нам розслабитися, коли ми їхали. А що стосується міста – Євро-2012 воно проведе на гідному рівні, сюди приїдуть гарні команди, а ми бажаємо вам всього найкращого.

Прес-служба ФК «Металіст»