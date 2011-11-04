За спробу вивезти з України золоту гривну дали 3 роки

Харків. 4 листопада. УНІАН. Засуджено контрабандиста, який намагався вивезти з України унікальну прикрасу Боспорського царства – золоту гривну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Згідно з повідомленям, спробу вивезення з території України золотої прикраси припинили співробітники Служби безпеки України у взаємодії з Харківською обласною митницею.

Унікальну античну прикрасу, вага якої становить майже один кілограм чистого золота, намагався незаконно вивезти через державний митний кордон України 45-річний житель міста Керч під час поїздки до Москви. Стародавню річ він упакував у спортивну сумку і ретельно заховав у купе потягу.

Фахівці стверджують, що цій історико-культурній цінності близько 2600 років, вона збереглася краще, ніж усі відомі на Україні подібні екземпляри золотих Боспорських прикрас.

Правоохоронці затримали зловмисника і вилучили прикрасу. Стосовно особи, що зробила замах на контрабанду історичних і культурних цінностей (стаття 201, ч. 1 Карного кодексу України) Слідчим відділом ГУ СБ України в АР Крим було порушено кримінальну справу.

Керченський міський суд АР Крим засудив контрабандиста до трьох років позбавлення волі з конфіскацією предмета контрабанди - золотої нашийної прикраси «гривна». За рішенням суду її буде передано до однієї з державних музейних установ.