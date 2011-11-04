В інтернеті з'явилася іспаномовна версія сайту ФК «Металіст»

Харків. 4 листопада. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» продовжує зростати, і наступним кроком у підкоренні інтернет-простору стає відкриття нової, вже четвертої мовної версії клубного сайту.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», вперше в Україні та у всій східній Європі сайт футбольного клубу отримує іспаномовну верісю.

За словами представника прес-служби, запровадження іспаномовної версії сайту стало актуальним у зв’язку з постійно зроситаючим інтересом латиноамериканських ЗМІ та уболівальників до гравців – вихідців з цього континенту, багато з яких грає у збірних своїх країн.

У липні 2009 року metalist.ua став доступним для англомовних відвідувачів, і на сьогодні англійська версія сайту ФК «Металіст» по праву вважається найбільш актуальною та повною з усіх спортивних і футбольних сайтів України.

Сьогодні увазі користувачів пропонується унікальну новинка, рівної якій не було на просторах рунету, та й у Європі. Серед топ-клубів мало хто може похвалитися такою увагою до своїх уболівальників з усього світу, наголосили у прес-службі.

На знімках: (угорі) гравці «Металіста» Торрес, Вільягра, Едмар, Бланко та інші після перемоги над шведським «Мальме» дякують уболівльникам клубу за підтримку; (внизу) президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський з аргентинськими легіонерами Бланко (ліворуч) і Крістальдо.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА