Хто покаже українцям матчі Євро-2012

Харків. 5 листопада. Національна телекомпанія України (Перший національний телеканал) і медіагрупа «Україна» виграли тендер УЄФА на право трансляції матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні.

Цю інформацію сайту «Телекритика» підтвердив директор телеканалу «Футбол» Олександр ДЕНИСОВ.

Він зауважив, що дані щодо розподілу матчів між НТКУ і «Україною» та інші деталі буде повідомлено додатково.

Гендиректор НТКУ Єгор БЕНКЕНДОРФ сказав, що наразі коментувати новину не готовий, але зробить це наступного тижня.