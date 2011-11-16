Експорт-імпорт Харківшини у січні - вересні

Харків. 16 листопада. УНІАН. Експортні постачання товарів підприємств і організацій Харківської області в січні-вересні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 31,9% і становили 1,3 млрд. дол., обсяг імпорту збільшився на 28,3% - до 1,6 млрд. дол.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

В країни СНД обсяг експорту в звітний період збільшився на 41,9%, імпорту - на 25,3%. В інші країни світу експортні постачання збільшилися на 7,6%, імпортні надходження - на 30,8%.

Основними товарами, які експортувалися за межі України, було електротехнічне устаткування (31,4% загальній вартості експорту), готові продукти харчування (9,9%), жири та масла тваринного і рослинного походження (8,7%), продукти рослинного походження (8,4%).

У загальному обсязі імпорту товарів 17,4% припало на полімерні матеріали, пластмаси та каучук, 17,3% - на устаткування, машини та механізми, 9,9% - на недорогоцінні метали і вироби з них, 9,4% - на готові продукти харчування.

Експортні постачання послуг підприємствами та організаціями Харківської області в січні-вересні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 40,1% і становили 203,3 млн. дол., обсяг імпорту послуг скоротився на 3,6% - до 187,9 млн. дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 15,4 млн. дол.

Обсяги експорту послуг в країни СНД порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 45,6% (до 105 млн. дол.), в інші країни світу - на 34,7% (до 98,3 млн. дол.), в країни ЄС - на 22% (до 35,6 млн. дол.).

Найбільша частка експорту послуг у звітний період припадала серед країн СНД: на Російську Федерацію - 35% в загальному обмязі, Казахстан - 9,7%; серед країн ЄС: на Великобританію - 3,8%, Німеччину - 2,9%; серед інших країн: на США - 9,8%, Індію - 3,3%.

У структурі експорту послуг з видів економічної діяльності найбільша частка припадає на послуги у сфері інформатизації - 19,2%, пов`язані з дослідженнями і розробками, - 14,8%, будівництва і архітектура - 13%.

У структурі імпорту послуг на інші країни припадає 87,7%, на країни СНД - 12,3% в загальному обсязі. Обсяг імпорту послуг з інших країн світу за звітний період скоротився на 9,1% - до 164,7 млн. дол. Імпорт послуг з країн СНД збільшився на 68,1% і становив 23,1 млн. дол. Обсяг імпорту послуг з країн ЄС скоротився на 16,2% - до 136,6 млн. дол.

Найбільша частка імпорту послуг у січні-вересні цього року припадала серед країн СНД: на Російську Федерацію - 10,2% в загальному обсязі; серед країн ЄС: на Великобританію - 37,7%, Францію - 24,6%, Нідерланди - 6,5%; серед інших країн: на Швейцарію - 10,5%.

У імпорті найбільша частка припадала на послуги, пов`язані з фінансовою діяльністю, - 62%, консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління - 12,7%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг імпорту послуг, пов`язаних з фінансовою діяльністю, скоротився на 12,9%, консультаційних послуг - виріс на 10,1%.