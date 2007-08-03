Shell братиме участь у розробці надглибоких покладів нафти і газу на Шебелинці

2 серпня ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell Exploration & Production завершили розробку і затвердили робочу програму першого етапу спільної інвестиційної діяльності з геологічного вивчення надглибоких горизонтів на ліцензійних ділянках, спеціальні дозволи на які належать ДК «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор ДК "Укргазвидобування" Ярослав ЯРЕМІЙЧУК сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, дана програма стане першим етапом реалізації підписаного договору між компаніями в 2006 р.

Згідно з затвердженою робочою програмою, основний обсяг робіт здійснюватиметься на найбільш перспективних структурах Дніпровський-донецького басейну: Шебелинській і Західно-Шебелинській ліцензійних ділянках, прогнозна ресурсна база яких становить понад 400 млрд. куб. м.

Зокрема, передбачається проведення значних за обсягами сейсморозвідувальних робіт з вивчення надглибоких горизонтів - об`ємної сейсморозвідки за методикою ЗD на площі 300 кв. км., а також буріння першої пошукової свердловини глибиною до 7000 метрів з використанням сучасних технологій буріння.

Окрім Шебелинської і Західно-Шебелинської ділянок планується вивчення, обробка наявної геолого-технічної інформації, одержаної в результаті виробничої діяльності ДК «Укргазвидобування» на 6-ти інших ділянках і проведення дослідних сейсморозвідувальних робіт. Дані роботи планується виконати впродовж 2007-2009 рр.

Для виконання запланованих робіт з боку компанії Shell Exploration & Production передбачені інвестиції в обсязі 100 млн. дол. (60 млн. дол. – на буріння, 40 млн. дол. – на проведення сейсморозвідки за методикою ЗD).

Внеском з боку ДК «Укргазвидобування» стануть геолого-геофизичні дані, зокрема, дані сейсморозвідувальних робіт і глибокого буріння, а також десятки пробурених свердловин на вказаних ділянках. Фінансування подальших етапів робіт передбачається в рівних частках 50/50.

Також Я.ЯРЕМІЙЧУК додав, що роботи з буріння першої пошуково-розвідувальної свердловини почнуться в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2006 року в м. Гаага (Нідерланди) ДК “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України” і компанія Shell Exploration & Production підписали широкомасштабний договір про спільну діяльність з розвідки запасів нафти і газу. Договір розповсюджується на площу понад 31 тис. кв. км.

Відповідно до умов договору, Shell здійснюватиме роботи на 8 площах з надглибоким заляганням нафти і газу в Дніпровсько-Донецькому басейні, ліцензіями на які володіє ДК “Укргазвидобування”. Об`єкти розташовані в східній частині Дніпровсько-Донецького басейну (Харківська і Полтавська області).