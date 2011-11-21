Металіст розгромив Зорю

Харків. 21 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу завдав нищівної поразки луганській Зорі.

Рахунок матчу, який пройшов у неділю в Донецьку на стадіоні РСК «Олімпійський», 5:1 на користь підопічних Мирона Маркевича.

Два з п`яти м’ячів у ворота луганців було забито з пенальті.

Голи: Лазарович 33 – Девіч 19 пен., 47, Крістальдо 21, Соса 80 пен., Фініньйо 91.

Склад Металіста: Дишлєнкович, Вільягра, Обрадович, Папа Гуйє, Пшеничних, Фініньо, Едмар (Валяєв 84), Хав`єр (к), Соса (Торрес 82), Девіч, Крістальдо (Бланко 67)

Запас: Горяїнов, Ткачов, Шелаєв, Березовчук

Попередженняу харків’ян отрималиКрістальдо 21, Едмар 31, Вільягра 58.