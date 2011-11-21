У понеділок опадів не очікується

Харків. 21 листопада. УНІАН. У понеділок в Україні опади не очікуються, вночі та вранці, крім східної частини, місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, в Криму 6-9°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у понеділок вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.