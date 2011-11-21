Наука даїшнику: міністрів не матюкають (відео)

Харків. 21 листопада. УНІАН. У Харкові звільнено працівника ДАІ, який нецензурно висловився про екс-міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй першій прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор КОЗИЦЬКИЙ, коментуючи відео з Інтернету, на якому правоохоронець критикує наказ екс-міністра про те, що співробітники ДАІ повинні працювати виключно на службових автомобілях.

«Якщо щось не подобається, напиши рапорт та йди. Не можна обговорювати зі сторонніми людьми свого начальника. Тому ми його звільнили. Такі люди не повинні працювати в міліції», - наголосив В.КОЗИЦЬКИЙ.

Відео можна переглянути тут: http://press.org.ua/video/621.