У парку Горького наштовхнулися на протитанкову міну
10:05, 21 листопада 2011Харьків
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Під час проведення земельних робіт
Харків. 21 листопада. УНІАН. У Харкові на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького виявлено протитанкову міну часів Другої світової війни.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України в Харківській області.
Міну було виявлено під час проведення земельних робіт. Одразу прилегла територія до небезпечної знахідки була обстежена спеціалістами піротехнічної групи облуправління МНС.
Протитанкову міну вилучено, її вивезли у безпечне місце та знешкоджено.
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