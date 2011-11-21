У парку Горького наштовхнулися на протитанкову міну

Харків. 21 листопада. УНІАН. У Харкові на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького виявлено протитанкову міну часів Другої світової війни.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

Міну було виявлено під час проведення земельних робіт. Одразу прилегла територія до небезпечної знахідки була обстежена спеціалістами піротехнічної групи облуправління МНС.

Протитанкову міну вилучено, її вивезли у безпечне місце та знешкоджено.