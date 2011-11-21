Головний лікар медустанови попалася на хабарі

Справою зайнялася прокуратура

Харків. 21 листопада. УНІАН. На Харківщині викрито головного лікаря однієї з медичних установ, яка вимагала та отримала 300 доларів хабара за сприяння в отриманні групи інвалідності. Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справу України, жінку-хабарницю затримано. Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

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