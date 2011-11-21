Службовцям СІЗО не вдалося пронести наркотики

13:39, 21 листопада 2011
Харьків
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Прокуратура розслідує факти

Харків. 21 листопада. УНІАН. УХарковівикритодвохслужбовцівслідчогоізолятора, якінамагалисяпронестинатериторіюзакладунаркотичнуречовину.

ПроцеповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіпрокуратуриХарківськоїобластізпосиланнямнаначальниквідділупрокуратуриХарківськоїобластіІгоряКРАСНОЛОБОВА.

Зайогоінформацією, службовцівСІЗОбуловикрито 19 листопадавходівідпрацюваннявідповідноїоперативноїінформації.

За цим фактом прокуратура Жовтневого району Харкова порушила кримінальну справу. Триває досудове слідство.

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