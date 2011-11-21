Службовцям СІЗО не вдалося пронести наркотики

Прокуратура розслідує факти

Харків. 21 листопада. УНІАН. УХарковівикритодвохслужбовцівслідчогоізолятора, якінамагалисяпронестинатериторіюзакладунаркотичнуречовину. ПроцеповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіпрокуратуриХарківськоїобластізпосиланнямнаначальниквідділупрокуратуриХарківськоїобластіІгоряКРАСНОЛОБОВА. Зайогоінформацією, службовцівСІЗОбуловикрито 19 листопадавходівідпрацюваннявідповідноїоперативноїінформації. За цим фактом прокуратура Жовтневого району Харкова порушила кримінальну справу. Триває досудове слідство.



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