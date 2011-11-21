Аграрії Харківщини відзначають професійне свято

Харків. 21 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства.

В урочистостях взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

Заступник губернатора привітав аграріїв Харківщини з галузевим святом, побажав їм великих трудових успіхів та щедрих урожаїв і передав вітання та напуття від голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Перед нами стоїть завдання в короткі терміни створити сильну, конкурентоспроможну аграрну галузь, яка могла б стати локомотивом для подальшого розвитку економіки області і гарантією добробуту наших громадян. Вирішити її можна шляхом модернізації сільськогосподарського виробництва, впровадження сучасних технологій, нових високоврожайних сортів і гібридів, створення переробної галузі, зміцнення зв`язків між агропромисловим виробництвом і аграрною наукою. Я впевнений, що ми з вами впораємося з цими масштабними завданнями», - йдеться у привітанні М.ДОБКІНА.

Також В.АЛЕКСЕЙЧУ та С.ЧЕРНОВ вручили працівникам сільськогосподарської сфери почесні відзнаки облдержадміністрації та обласної ради за досягнення вагомих показників у сільгоспвиробництві, сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності та з нагоди професійного свята, йдеться у повідомленні.