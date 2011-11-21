Перше засідання Ради інвесторів відбудеться 24 листопада

Харків. 21 листопада. УНІАН. 24 листопада відбудеться перше засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській облдержадміністрації.

Як повідомляє сайт ОДА, до її складу входить керівництво Харківської облдержадміністрації, Харківської міськради, державних установ, відповідальних за залучення іноземних інвестицій, представників міжнародних фінансових організацій, інвестиційно-консалтиногових та девелоперських компаній, а також підприємств та організацій регіону.

Основними завданнями Ради є створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій, а також поглиблення взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарської діяльності.

Довідка. Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації було утворено та затверджено її персональний склад розпорядженням обласної держадміністрації на виконання Указу Президента «Про раду вітчизняних та іноземних інвесторів».