В Україні лише 5% «зіркових» готелів

Харків. 21 листопада. УНІАН. В Україні лише 5% готелів пройшли категоризацію на присвоєння «зірок» і можуть дати іноземцям чітке уявлення щодо очікуваного рівня сервісу в цих закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив координатор Центру споживчого контролю «ЧЕК» Ігор КАНЕВСЬКИЙ.

За його словами, під час дослідження готельної інфраструктури на основних маршрутах проходження автотуристів - гостей Євро-2012 експерти виявили невідповідність між реальними можливостями вітчизняної індустрії гостинності та цифрами офіційної статистики, якими оперують чиновники при оцінюванні готовності готельної інфраструктури до прийому великої кількості гостей під час Євро-2012.

За даними центру, в Україні, крім офіційно сертифікованого на вимоги безпеки 1731 готелю, налічується понад 6 тис. фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з розміщення. Тобто фактично послуги з тимчасового проживання туристів надають близько 8 тисяч закладів у країні.

При цьому з 1731 закладу класифіковані як готелі 849 підприємств, решта 882 — це мотелі, кемпінги тощо. Із 849 сертифікованих готелів категоризацію на присвоєння зірок пройшли тільки 393 готелі, зокрема 9 п`ятизіркових, 67 чотиризіркових, 317 — одно-, дво- і тризіркових готелів.

Координатор центру відзначив, що в містах, які приймають Євро-2012, налічується близько 400 сертифікованих готелів. За його оцінками, кожне місто здатне прийняти у сертифіковані готелі по 10-20 тис. туристів, тоді як на чемпіонат може приїхати від 600 тис. до 1 млн. іноземців.

І.КАНЕВСЬКИЙ відзначив, що готель, який хоче одержати «зірки», має спочатку пройти обов`язкову сертифікацію, а потім пройти процедуру категоризації.

За його словами, проходження цих процедур забюрократизоване і займає тривалий час, сьогодні їх проводять органи, які не мають стосунку до готельного бізнесу, а думка споживачів і зовсім не враховується.

Експерт відзначив, що виходом із ситуації, що склалася, може бути скасування обов`язкової сертифікації готелів як надмірно зарегульованої процедури. Необхідно залишити тільки категоризацію, щоб турист мав уявлення про рівень сервісу в тому чи іншому закладі.

«Вже є ініціатива, що пропонує скасувати сертифікацію і прийти відразу до категоризації готелів, тобто видавати зірки всім, хто так чи інакше заявив про себе як про готель або місце, де проживатимуть туристи», - сказав він.

Експерти центру «ЧЕК» проводили дослідження в рамках підготовки до виходу першого в Україні англо-російського путівника для автотуристів «UKRAINE для гостей 2012».