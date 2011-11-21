Завтра в Харкові говоритимуть про євроінтеграцію

Четверте засідання робочої групи

Харків. 21 листопада. УНІАН.Завтра у Харкові відбудеться Четверте сесійне засідання робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво». Тема дискусії: «Східний регіон: міжрегіональне співробітництво – платформа для співпраці з регіонами ЄС» в рамках проекту «Національний Конвент України щодо ЄС», повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. Засідання проходитиме у Малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 поверх). Початок – о 14.00.

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