Харків. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні в Україні відзначають День Свободи.

Це свято відзначається на виконання указу Президента України.

21 листопада 2004 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого ЦВК оголосила переможцем кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА. Водночас прихильники іншого кандидата - Віктора ЮЩЕНКА - наголошували на чисельних порушеннях виборчого законодавства і по всій країні розпочали акції на його підтримку.

Найбільша акція розпочалася 22 листопада у Києві на Майдані Незалежності, яка дала старт Помаранчевій революції. Вона тривала понад два тижні, і весь це час люди не залишали майдан.

Третього грудня 2004 р. Верховний Суд України визнав недійсними результати другого туру президентських виборів 21 листопада. Суд скасував постанову ЦВК, якою обраним Президентом було оголошено В.ЯНУКОВИЧА. Суд також визнав дії ЦВК щодо встановлення результатів повторного голосування неправомірними.

Після рішення суду ЦВК ухвалила провести повторне голосування другого туру президентських виборів 26 грудня, в результаті якого переміг В.ЮЩЕНКО. Його інавгурація відбулася 23 січня 2005 року.

19 листопада 2005 року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ «Про День Свободи». У ньому зазначено: «З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність Українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей, та на підтримку ініціатив громадськості постановляю: Установити в Україні День Свободи, який відзначати щорічно 22 листопада».

Одна з найбільших в Україні громадських акцій восени 2004 року проходила у Харкові на майдані Свободи.