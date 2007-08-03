НП у Харкові: в саду Шевченка з каруселі випав чоловік

В саду Шевченка 2 серпня через поломку каруселі постраждав чоловік.

Як повідомили УНІАН в Харківському обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій, при розкручуванні каруселі обірвався ланцюг, в результаті чого 44-річний чоловік впав з 2-метрової висоти.

У міській лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги постраждалому поставили діагноз - “струс мозку”.

Причиною поломки фахівці називають технічну несправність обладнання.

Робота всіх подібних атракціонів у саду Шевченка припинена, повідомили в управлінні.

Місцеві оглядачі не виключають, що ця надзвичайна подія може поставити під питання спорудження в саду Шевченка «чортового» колеса, з ідеєю якого виступили керівники Харкова.

На сьогодні контролюючі служби заборонили у Харкові вже близько 10 атракціонів.