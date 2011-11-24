Харківщина має стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій - Сапронов

Харків. 24 листопада. УНІАН. Харківська область ставить перед собою завдання стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій.

Про це сьогодні під час першого засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській облдержадміністрації заявив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ.

Він наголосив, що структура прямих іноземних інвестицій свідчить про недоінвестування реального сектора економіки Харківської області.

«Основним сектором для іноземного інвестування став не промисловий (15%), а фінансовий сектор (67%). Це призводить до уповільнення темпів розвитку, веде до зниження конкурентоспроможності регіону і, в підсумку, не дозволяє підвищувати рівень життя наших співгромадян. Ще один приклад «інвестицій із секретом» - іноземні компанії купують у селян право оренди земельних паїв, але при цьому не розвивають інфраструктуру на селі. Так бути не повинно», - заявив Ю.САПРОНОВ.

За його словами, порівняно з попереднім роком у 2011 році Харківщина знизила обсяги залучених іноземних інвестицій.

«На жаль, за 9 місяців в економіку області надійшло лише 82 млн. дол. Але вже зараз ми ставимо перед собою завдання стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій, що повною мірою дозволить реалізувати наявний у регіону потенціал і забезпечити виконання програм соціально-економічного розвитку, закладених у нашій стратегії», - сказав Ю.САПРОНОВ.