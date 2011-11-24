Харківщина має стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій - Сапронов
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Харків. 24 листопада. УНІАН. Харківська область ставить перед собою завдання стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій.
Про це сьогодні під час першого засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській облдержадміністрації заявив віце-губернатор Юрій САПРОНОВ.
Він наголосив, що структура прямих іноземних інвестицій свідчить про недоінвестування реального сектора економіки Харківської області.
«Основним сектором для іноземного інвестування став не промисловий (15%), а фінансовий сектор (67%). Це призводить до уповільнення темпів розвитку, веде до зниження конкурентоспроможності регіону і, в підсумку, не дозволяє підвищувати рівень життя наших співгромадян. Ще один приклад «інвестицій із секретом» - іноземні компанії купують у селян право оренди земельних паїв, але при цьому не розвивають інфраструктуру на селі. Так бути не повинно», - заявив Ю.САПРОНОВ.
За його словами, порівняно з попереднім роком у 2011 році Харківщина знизила обсяги залучених іноземних інвестицій.
«На жаль, за 9 місяців в економіку області надійшло лише 82 млн. дол. Але вже зараз ми ставимо перед собою завдання стати лідером за обсягами залучених іноземних інвестицій, що повною мірою дозволить реалізувати наявний у регіону потенціал і забезпечити виконання програм соціально-економічного розвитку, закладених у нашій стратегії», - сказав Ю.САПРОНОВ.