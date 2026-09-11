РФ атакувала підприємство та гаражі у Дніпрі: відомо про 12 поранених

У місті понівечено щонайменше дев’ять житлових будинків.

Російські окупанти атакували Дніпро, пошкодивши приватне підприємство та гаражі. Наразі відомо про 12 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він зазначив, що внаслідок атаки у місті зайнялася пожежа.

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч", - написав він.

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За інформацією Ганжі, внаслідок удару поранено 12 людей.

Мер Дніпра Борис Філатов додав, що через атаку в Дніпрі понівечено щонайменше дев’ять житлових будинків, вибито близько 700 вікон. У дворах палали гаражі з автівками містян.

Ворожі атаки на столичні АЗС

Сьогодні, 11 вересня, російські загарбники вдарили по Києву, зокрема, по столичних автозаправних станціях.

Повідомлялося про 12 постраждалих, серед яких - 12-річний хлопчик, а також про двох загиблих людей. Окрім того, ворог вдарив по будівлі компанії "Київстар".

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російська ескалація реактивними "Шахедами" поступово стає все терористичнішою. Він наголосив на необхідності максимально приділяти увагу прикриттю неба та шукати рішення для захисту людей, а також масштабувати протидію російським дронам.

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