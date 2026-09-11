Поставки нафти в головного експортера обвалилися до мінімуму за понад 30 років

До війни між США та Іраном саме Саудівська Аравія була найбільшим у світі експортером нафти.

У серпні обсяги поставок сирої нафти з Саудівської Аравії скоротилися на 2,3 мільйона барелів на добу порівняно з попереднім місяцем і склали 6 млн барелів на добу. Це найнижчий показник за останні понад 30 років, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, IEA), передає Reuters.

Падіння експорту відбулося після нападів угруповань єменських хуситів на нафтопереробний завод в місті Джизан, атак на судна, що проходили через протоку Баб-ель-Мандеб, та судна поблизу ключового порту Янбу на Червоному морі. Крім того, підтримувані Іраном озброєні угруповання в Іраку завдали дронового удару по найбільшому в світі нафтопереробному комплексу "Абкайк" у Саудівській Аравії.

Оцінка IEA щодо обсягів поставок Саудівської Аравії у серпні нижча, ніж дані самої країни. Ель-Ріяд повідомив Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), що минулого місяця постачав 7,12 млн барелів на добу. Саудівська Аравія також повідомила ОПЕК, що у серпні її видобуток становив 6,24 млн барелів на добу, що збігається з оцінками IEA.

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Під терміном "поставки" у звіті IEA мається на увазі сума експорту нафти країни, включаючи відвантаження зі сховищ, разом із внутрішнім споживанням на НПЗ та електростанціях.

У своєму щомісячному звіті про ринок нафти IEA переглянуло прогноз щодо поставок сирої нафти Саудівської Аравії у 2026 році, знизивши його на 885 000 барелів на добу до 7,6 млн барелів, посилаючись на затримку відновлення видобутку в країнах Перської затоки.

Саудівська Аравія протягом багатьох років була найбільшим у світі експортером нафти, поки через війну на Близькому Сході її не випередили США.

Блокування поставок нафти – головні новини

З липня підтримувані Іраном єменські хусити почали морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі, атакуючи суда та інфраструктуру. В результаті судноплавство через критично важливу Баб-ель-Мандебську протоку в серпні інколи майже повністю зупинялося.

При цьому на початку вересня рух суден Ормузькою протокою впав до критично низьких рівнів після того, як першого числа Іран уразив тут ракетами два нафтові супертанкери.

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