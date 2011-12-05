У прикордонних районах додатково обладнають по 2 пункти пропуску

16:32, 05 грудня 2011
Харьків
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Для мешканців прикордонних територій 

Харків. 5 грудня. УНІАН. У кожному прикордонному районі Харківської області буде обладнано додатково по 2 місцевих пункти пропуску для перетину кордону мешканцями прикордонних територій.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалене за підсумками розширеної наради з питань облаштування українсько-російського державного кордону та перетину його жителями Харківської та Белгородської областей.

«З метою створення сприятливих умов для перетину державного кордону мешканцями прикордонних територій, в межах підготовчих заходів з реалізації Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації, підписаної 18 жовтня ц.р в Донецьку між урядами України та Російської Федерації, існує нагальна необхідність обладнати додаткові переходи через державний кордон для тих громадян, які постійно проживають в  прикордонних районах», - йдеться у повідомленні.

Головуючий на нараді заступник голови – керівника апарату Харківської блдержадміністрації Василь ХОМА повідомив, також, що на сьогодні вже визначено «з пріоритетами у питанні розвитку зон сервісного обслуговування на під’їзних шляхах до автомобільних пунктів пропуску через державний українсько-російський кордон, розташованих на території області».

Згідно з ухваленим рішенням, «у першу чергу такі зони сервісного обслуговування будуть створені та облаштовані на під’їзних шляхах до міжнародних автомобільних пунктів пропуску через державний українсько-російській кордон «Гоптівка» та «Плетенівка».

У нараді взяли участь посадові особи Харківської облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, Харківського прикордонного загону, митники, правоохоронці, представники ветеринарної служби області та районів.

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