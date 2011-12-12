П’яна компанія на авто збила людину

Харків. 12 грудня. УНІАН. У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще четверо травмувалися.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася 11 грудня близько 21.00 в районі будинку №14 на проспекті Вишневому.

Водій автомобіля «ГАЗ-3302», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, збив перехожого, після чого врізався у дерево.

Внаслідок ДТП на місці події від отриманих травм загинув 25-річний пішохід. Водій автомобіля, чоловік 1985 року народження та ще троє його пасажирів, які також перебували в стані алкогольного сп’яніння, отримали легкі травми та були доставлені до лікарні.