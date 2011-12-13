Судді Комінтернівського району дали 5 років

Харків. 13 грудня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Полтавської області суддю Комінтернівського районного суду міста Харкова засуджено на 5 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури Миколу ЖЕЛЯКОВА, кримінальну справі стосовно судді було порушено за ч.2 ст.375 Кримінального кодексу України.

Органом досудового слідства вказаний суддя обвинувачувався у постановленні та винесенні чотирьох завідомо неправосудних рішень: незаконного визнання права власності на житловий будинок з надвірним будівлями у Харкові, незаконного визнання права власності на квартиру у Харкові, незаконного визнання права власності на земельні ділянки площею 75 та 100 гектарів, розташовані на території Харківської області, що призвело до спричинення збитків громадянам та державі на загальну суму 5 млн. 248 тис. грн.

8 грудня вироком апеляційного суду Полтавської області колишнього суддю засуджено на 5 років позбавлення волі. Вирок суду ще не набрав чинності, повідомили у прес-службі.