Завтра на сході - мокрий сніг

Харків. 13 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, у східній частині з мокрим снігом.

У більшості західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Луганській областях - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині місцями 10-13° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області у середу вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.